Уровень воды в реке Ие упал ниже критических отметок в Тулуне 10 июля

Уровень воды в реке Ие упал ниже критических отметок в Тулуне Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

10 июля в Иркутской области наблюдается улучшение гидрологической обстановки. Так, по данным регионального Главка МЧС на 10:00, уровень воды в реке Ие в городе Тулун снизился на 11 сантиметров за 2 часа и достиг 733 сантиметров. При этом критическая отметка составляет 750.

Напомним, на 08:00 10 июля уровень воды в реке Ие составлял 744 сантиметра.

В 20:00 9 июля в 3 населенных пунктах Приангарья и 7 садоводствах подтопленными оставались 103 участка.