Помещенные на арестплощадку авто в Иркутске будут выдавать по новому адресу Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

Внимание, автомобилисты Иркутска! Госавтоинспекция предупреждает об изменении адреса, по которому нарушителям будут выдавать автомобили, помещенные на арестплощадку. Об этом сообщают в официальных соцсетях ведомства.

- С 10 июля сотрудники по исполнению административного законодательства ОБДПС ГИБДД Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» будут оформлять и выдавать документы на транспортное средство, задержанное за нарушение правил дорожного движения, по адресу: улица Карла Маркса, 39 (кабинет на третьем этаже), - поясняют в региональном Управлении ГИБДД. - В здании на Академической указанная процедура больше не осуществляется.

Кабинет работает в будни и выходные с 9:00 до 18:00.

Напомним, ранее КП-Иркутск рассказывала о двух жутких ДТП с автовозами, которые произошли на трассе -258 «Байкал» в Слюдянском районе в один день. 30-летний мужчина погиб на руках у медиков, 41-летний водитель попал в больницу с тяжелыми травмами.

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Узнать дополнительную информацию по вопросам эвакуации транспортного средства на штрафплощадку Вы можете по телефонам: 21-76-01 или 21-75-24.