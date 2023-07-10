На 10 дорожных объектах в Иркутске выполнено более 50 % запланированных работ Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

50% запланированных работ и более выполнили в Иркутске на объектах по улицам Киевская, Свердлова, Богдана Хмельницкого, Фаворского, Ярославского, Марии Ульяновой, Братская, Трилиссера, Зверева, Байкальская. Также на этапе завершения ремонт улица Кожова. Об этом сообщают в пресс-службе администрации столицы Приангарья.

- На путепроводе Джамбула производят монтаж металлического пролетного строения, монтируют ортотропные плиты. В ближайших планах – установка трёх пролетов из металлических балок, - рассказали в мэрии.

На улице Олонская продолжают замену грунтов. На Верхней Набережной выполняют берегоукрепление, устанавливают бордюрный камень. На Полярной готовят основание тротуаров, на 3-го Июля монтируют гранитный бордюр, выполняют планировку газонов на подходе к Академическому мосту. В переулке Пионерский асфальтируют тротуар.

Напомним, в свет вышла ежегодная Книга рекордов Иркутской области. Ее можно изучить на официальном сайте, а также приобрести в магазинах областного центра. В 18-ый по счету выпуск авторы включили 80 достижений региона, в том числе первая в Приангарье операция по пересадке сердца, первая детская роботизированная операция, история сельской школы, в которой учились 8 ректоров вузов, успехи спортсменов, прославивших регион в стране и мире и так далее.

На улице Депутатская заменили 10 плит на трамвайных путях.