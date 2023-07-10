Спрос на административный персонал вырос в Иркутской области на 82% Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru, в Приангарье на 40% выросло число вакансий по сравнению с июнем прошлого года.

- Самый заметный рост в Иркутской области произошел на административный персонал (+82%), специалистов для фитнес-центров и салонов красоты (+81%), высший и средний менеджмент (+62%), специалистов из автомобильного бизнеса (+58%), менеджеров по продажам и обслуживанию клиентов (+54%), медиков (+49%), - рассказали в «hh статистика».

Напомним, Госавтоинспекция Иркутска предупредила об изменении адреса, по которому нарушителям будут выдавать автомобили, помещенные на арестплощадку. С 10 июля 2023 года сотрудники по исполнению административного законодательства ОБДПС ГИБДД Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» будут оформлять и выдавать документы в кабинете по улице Карла Маркса, 39. Кабинет работает в будни и выходные с 9:00 до 18:00. В здании на Академической указанная процедура больше не осуществляется.