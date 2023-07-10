Гаражный кооператив «Искра-2» загорелся в Ангарске после удара молнии Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Молния стала причиной крупного пожара в Ангарске Иркутской области в ночь с 9 на 10 июля. Около 2 часов сообщение поступило на телефон «101». Разряд попал в крышу гаражного кооператива «Искра-2», из-за чего тот загорелся. От удара ворота одного из боксов отлетели на 50 метров. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела кровля гаражей, произошла разгерметизация нескольких газовых баллонов, находившихся внутри, в результате чего огонь быстро распространился на большую площадь. К тушению пожара были привлечены 8 пожарных расчетов, - рассказали в ведомстве.

Спасателям пришлось прибегнуть к использованию бензорезов. Инструментами они вскрыли ворота, оперативно вынесли 9 газовых баллонов и эвакуировали 7 машин.

В 3:21 пламя полностью ликвидировали на площади 500 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал. Проводится проверка.

Напомним, ранее КП-Иркутск рассказывала о двух жутких ДТП с автовозами, которые произошли на трассе -258 «Байкал» в Слюдянском районе в один день. 30-летний мужчина погиб на руках у медиков, 41-летний водитель попал в больницу с тяжелыми травмами.