Тело без вести пропавшей в Иркутске девочки нашли в реке у торгового центра Фото: СУ СКР по Иркутской области

Днем 9 июля в Иркутске обнаружили ело маленькой девочки, пропавшей без вести ровно месяц назад - 9 июня. В тот день ее родители в компании друзей и их детей отдыхали на берегу Ушаковки. Пока взрослые выпивали и отвлеклись, малыши играли у воды. Спустя время мать поняла, что дочери нет поблизости. Ребенок исчез. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

- В реке у моста в районе торгового центра было обнаружено тело полуторагодовалой девочки, - рассказали в ведомстве. - Ранее следственным отделом по Куйбышевскому району СУ СК России по Иркутской области было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Напомним, ранее КП-Иркутска рассказывала о подробностях гибели пропавшей 1,5-годовалой девочки. Однако точную причину трагического исхода определит судебно-медицинская экспертиза.