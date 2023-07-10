Фотограф из Иркутска упал с высоты 10-ти метров на скальнике под Шелеховым Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Хотел сделать красивые фото, но потерял равновесие и упал с высоты 10-ти метров. Иркутский фотограф в воскресенье утром отправился на скальник «Идол» в Шелеховском районе. Его приятель остался внизу, а сам мужчина решил забраться повыше. В результате он сорвался и рухнул прямиком на камни, потеряв от удара сознание. Очевидцы произошедшего обратились в экстренные службы.

- Несмотря на значительное расстояние, дежурная смена спасателей с врачами скорой медицинской помощи и волонтёрами были на месте происшествия уже через три часа. Мужчина в себя не приходил, на теле были многочисленные гематомы, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Пострадавшего привели в чувство и оказали первую помощь. Он не мог встать, из-за чего было диагностировано подозрение на перелом бедра. Мужчину несли на носилках, на мосту соорудили перила для больше безопасности. Спустя 10 часов спасательной операции иркутянина доставили в больницу, где провели обследование.