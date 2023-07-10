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НовостиОбщество10 июля 2023 7:29

За лето в Иркутске планируют отремонтировать 120 школ и детских садов

На работы выделено 600 млн рублей
Елена СИНИЦА
За лето в Иркутске планируют отремонтировать 120 школ и детских садов

За лето в Иркутске планируют отремонтировать 120 школ и детских садов

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

За лето в Иркутске планируют отремонтировать 120 школ, детских садов и учреждений допобразования. В совокупности на эти цели уйдет примерно 600 млн рублей. Н сегодняшний день работы завершили уже на 50 объектах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-В 2023 году финансирование увеличили в три раза. На эти деньги проводят замену кровель, оконных блоков, обновляют лестничные марши и инженерные сети, - рассказывают в мэрии.

Например, капитальный ремонт проводят в гимназии №1, школах № 14 и № 31.

Кроме этого, в учебных заведениях устанавливают тревожные кнопки, меняют систему видеонаблюдения. В совокупности на эти цели выделено более 7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что по данным крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru, в Приангарье на 40% выросло число вакансий по сравнению с июнем прошлого года.