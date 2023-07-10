В Иркутской области иностранец незаконно экспортировал лес на 1,6 млн рублей
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Иркутской области по материалам проверки Тайшетской транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело о контрабанде леса. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
-Еще в 2015 году мужчина в сговоре с местной жительницей незаконно экспортировал через таможенную границу ЕАЭС более 640 куб. м пиломатериалов хвойных пород стоимостью свыше 1,6 млн рублей, - говорят в прокуратуре.
По результатам прокурорской проверки было заведено уголовное дело.
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле Тайшетского транспортного прокурора.