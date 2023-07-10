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НовостиОбщество10 июля 2023 7:38

В Иркутской области иностранец незаконно экспортировал лес на 1,6 млн рублей

Он это сделал в сговоре с местной жительницей
Елена СИНИЦА
В Иркутской области иностранец незаконно экспортировал лес на 1,6 млн рублей

В Иркутской области иностранец незаконно экспортировал лес на 1,6 млн рублей

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Иркутской области по материалам проверки Тайшетской транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело о контрабанде леса. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

-Еще в 2015 году мужчина в сговоре с местной жительницей незаконно экспортировал через таможенную границу ЕАЭС более 640 куб. м пиломатериалов хвойных пород стоимостью свыше 1,6 млн рублей, - говорят в прокуратуре.

По результатам прокурорской проверки было заведено уголовное дело.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле Тайшетского транспортного прокурора.