В Иркутской области подростков поймали при попытке перелезть через вагон грузового поезда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области сотрудник по делам несовершеннолетних увидела двух детей в опасной зоне на ВСЖД в районе станции «Среднеилимская». Они были без взрослых. Об этом сообщает пресс-служба ВС ЛУ МВД.

-Это были ученики 6 и 8 классов. Они хотели сократить путь, поэтому решили перелезть через вагон грузового поезда, стоявшего в парке станции, - говорят в ведомстве.

Сотрудник вывел их из опасной зоны. Родителей детей привлекли к административной ответственности, а также провели с ними профилактические беседы.

В ведомстве напомнили, что дети не должны быть без взрослых на территории железнодорожного комплекса.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области по материалам проверки Тайшетской транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело о контрабанде леса. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.