В поселке Жигалово Иркутской области разыскивают собаку, возможно зараженную бешенством. Фото: администрация Жигаловского района

В поселке Жигалово Иркутской области ищут собаку, которая возможно заражена бешенством. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

- В последний раз ее видели в районе парка в центре поселка, - говорят в администрации.

В ведомстве также добавили, что не стоит совершать самостоятельные попытки отловить собаку, так как она агрессивна и опасна.

Как отмечают власти, собаку важно найти живой или мертвой, чтобы провести анализ на бешенство. Это очень важно для пострадавших от укусов собаки.

Всех, кто знает о ее местонахождении, просим незамедлительно сообщить по телефону в ЕДДС 8(39551)3-11-06