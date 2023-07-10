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НовостиОбщество10 июля 2023 8:13

В поселке Жигалово Иркутской области разыскивают собаку, возможно зараженную бешенством

В последний раз ее видели в районе парка
Елена СИНИЦА
В поселке Жигалово Иркутской области разыскивают собаку, возможно зараженную бешенством. Фото: администрация Жигаловского района

В поселке Жигалово Иркутской области разыскивают собаку, возможно зараженную бешенством. Фото: администрация Жигаловского района

В поселке Жигалово Иркутской области ищут собаку, которая возможно заражена бешенством. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

- В последний раз ее видели в районе парка в центре поселка, - говорят в администрации.

В ведомстве также добавили, что не стоит совершать самостоятельные попытки отловить собаку, так как она агрессивна и опасна.

Как отмечают власти, собаку важно найти живой или мертвой, чтобы провести анализ на бешенство. Это очень важно для пострадавших от укусов собаки.

Всех, кто знает о ее местонахождении, просим незамедлительно сообщить по телефону в ЕДДС 8(39551)3-11-06