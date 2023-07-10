В Иркутске разыскивают пропавшего 16-летнего Михаила Голосова Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске полицейские устанавливают местонахождение 16-летнего Голосова Михаила. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

-Еще 5 июля днем он ушел с улицы Аносова в Иркутске. До сих пор он не вернулся. Есть предположения, что он может быть в Октябрьском районе, - говорят в полиции.

Уточняется, что подросток может быть дезориентирован в пространстве. На вид ему 16-17 лет, рост около 180 см, имеет худощавое телосложение, короткие русые волосы и карие глаза.

В тот день был одет в светло-бежевую мастерку, черные штаны, на ногах были черные кроссовки.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обратиться в отделение полиции.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обратиться по телефонам: 8(924)-608-88-92 тел: 8(3952)-42-0451 или 02 (102 – с любого оператора сотовой связи).