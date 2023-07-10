В Ангарском округе вода ушла с 387 участков Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

На территории Ангарского округа продолжает действовать режим функционирования «чрезвычайная ситуация». Об этом сообщает мэр округа Сергей Петров.

-По данным на 8 утра 10 июля, Раздолье зарегистрировано повышение уровня воды на 10 см (155 см, при критике 240 см), на гидропосту в Китое – снижение на 16 см (235 см, при критике 350 см), - говорит он в своем телеграм-канале.

При этом синоптики полагают, что ливни будут еще в течение трех дней. Специалисты продолжают вести откачку воды в городе и садоводствах, которые попали в зону паводка.

На сегодняшний день подтопленными остаются 86 участков в пяти садоводствах, ушла вода с 387 участков.

За этот период времени из-за паводков эвакуировали 237 человек. В округе подготовлены к развертыванию три пункта временного размещения людей: в школе № 25, ДК «Энергетик» и микрорайоне Китой.