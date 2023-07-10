В Иркутской области увеличено финансирование строительства соцобъектов

Дополнительное финансирование в размере 1,5 миллиарда рублей выделено на строительство социальных объектов. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В бюджет Иркутской области приняты изменения: дополнительное финансирование в размере 1,5 миллиарда рублей выделено на строительство социальных объектов. Необходимость в этом возникла в связи с повышением стоимости стройматериалов.

Как сообщает пресс-служба Правительства региона, дополнительные средства выделяются на строительство объектов здравоохранения, образования, спорта, культуры, а так же на работы, проводимые в рамках государственной программы “Комплексное развитие сельских территорий. По каждому из направлений уже ведется строительство, в том числе новых школ, детских садов, фельдшерско-акушерских пунктов и больниц, дворцов культуры и спортивных сооружений по всему региону. А по программе развития сельских территорий, в том числе, обустраиваются дороги и пешеходные зоны в двух районах, Иркутском и Заларинском районах.

– Благодаря внесению изменений в закон о бюджете, дополнительные финансовые ресурсы позволят продолжить строительство и развитие социальных объектов в Иркутской области в условиях изменения цен на строительные материалы, – отметил министр строительства Иркутской области Александр Галкин.