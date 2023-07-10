Жителей Братского района осудят за убийство, совершенное более 20 лет назад Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Братского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 2 местных жителей. Их обвиняют в убийстве и пособничестве в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

-По имеющейся информации, в сентябре 2000 года один из обвиняемых встретил жителя в поселке Наратай и из-за внезапной неприязни нанес ему побои. Тот упал и начал хрипеть, - говорят в прокуратуре.

Нападавший испугался последствий, поэтому обратился к своему знакомому, чтобы тот помог скрыть труп.

Затем при помощи шнурка задушил потерпевшего, и вместе с приятелем переместил его тело на берег залива Братского водохранилища. На следующий день они сбросили труп погибшего в воду.

В 2023 году причастность молодых людей к делу установлена. Сейчас уголовное дело передано в Братский районный суд.