В Черемхово после капремонта открыли детский сад Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Черемхово открыли после капитального ремонта детский сад №43 "Семицветик". Об этом сообщил глава города Вадим Семенов в своем телеграм-канале.

-В рамках капремонта были усилены строительные конструкции здания, заменены инженерные сети, кровля, оконные и дверные блоки. Также подрядчики обновили игровые комнаты, музыкальный зал, спальни и столовую, - сказал он.

Учреждение было построено в 1960 году и ни разу капитально не ремонтировалось. В группах теперь есть необходимое современное оборудование, а в здании - камеры видеонаблюдения и тревожные кнопки.