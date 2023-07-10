В Иркутске 10 июля сняли режим чрезвычайной ситуации Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Так как ситуация стабилизировалась, уровень в реках Иркутска снизился, в городе сняли режим чрезвычайной ситуации. Такое распоряжение подписал мэр Руслан Болотов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Специалисты проводили мониторинг, проверяли состояние территорий, устраняли последствие подтоплений. На сегодняшний день подтопленных участков на территории областного центра нет, - подчеркнул глава города.

Напомним, что режим чрезвычайной ситуации в городе ввели 8 июля, так как поднялся уровень воды в реках Ангара, Иркут, Ушаковка и действовал в микрорайоне Падь Грязнуха, садоводствах Плишкинского тракта, на улицах 2-я Аларская и Вилюйская.