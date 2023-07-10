Иркутск оказался в топ-15 городов России по устойчивому развитию Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Аналитики рейтингового агентства «Эксперт» дали ESG-оценку российским городам на фоне изменившихся в 2022 году макроэкономических и геополитических условий. В ТОП-15 вошел и Иркутск, получив наивысшие оценки по таким составляющим как экология, общество и управление. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Так, анализ проводился, в частности, по социальному блоку. Здесь учитывалось соотношение среднемесячной заработной платы с величиной прожиточного минимума региона; средний размер начисленных пенсий; обеспеченность детей местами в дошкольных учреждениях образования, - говорят в администрации.

Помимо этого, проводился анализ по экологическому блоку. Специалисты оценивали, какова доля выделяемых средств из бюджета на охрану окружающей среды, какова площадь зеленых насаждений в городе.

Третьим направлением исследования стала оценка качества управления. В расчет брали дисциплину исполнения бюджета, объемы ввода жилья, стратегию социально-экономического развития.