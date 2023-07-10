В Иркутске завершили поиски пенсионерки из Амурской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полиция Иркутска заявила, что завершены поиски пенсионерки из Амурской области. Женщина приехала в город для проведения операции по восстановлению зрения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

-75-летняя Зинаида Клименкова приехала в Иркутск поездом из города Свободный 10 июля. Из клиники позвонили сыну пенсионерки и сказали, что та приходила, но от операции отказалась, - рассказывают в МВД.

Со слов сына, у женщины нет телефона, а также имеются особенности здоровья, влияющие на память.

Сейчас правоохранительные органы сообщили, что пенсионерка найдена живой.