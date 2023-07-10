Три помещения ледокола "Ангара" отремонтируют в Иркутске Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

На ледоколе «Ангара», самом старом из сохранившихся ледоколов мира, готовятся к проведению ремонта. По плану работы коснутся носовой части на уровне прогулочной, средней, нижней палубы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- На ремонт помещений выделено 8,4 млн рублей, на подсветку – 2,5 млн рублей, - говорят в правительстве.

В обновленных помещениях должны создать новую экспозицию, которая будет посвящена истории судоходства на озере Байкал и реке Ангаре.

Уже подготовлен проект работ, получено положительное заключение экспертизы, все согласовано со службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области.