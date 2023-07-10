В Иркутской области завершают восстановление размытых паводками межмуниципальных дорог Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области завершается восстановление межмуниципальных дорог, которые размыло из-за обильных дождей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Министерство транспорта региона получило задачу восстановить сообщение с территориями, которые пострадали из-за паводков. Дожди завершились в пятницу, но в начале текущей недели снова должны начаться. У дорожников было всего два дня, рад, что работы выполнены, - прокомментировал губернатор региона Игорь Кобзев.

По состоянию на 10 июля, транспортное сообщение восстановлено со всеми территориями. Сейчас силами подрядной организации проводятся дорожно-восстановительные работы в трех районах.