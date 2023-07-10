В Иркутской области 11 июля прогнозируют сильные дожди Фото: Михаил ФРОЛОВ

В северных, а также Казачинско-Ленском районах региона ожидаются сильные дожди, ливни 11 июля. Об этом сообщает ИА "Альтаир".

- Днем – северо-западный ветер 15–17 метров в секунду. По области – местами грозы, - говорят синоптики.

Как отмечает издание, службы экстренного реагирования готовы к нештатным ситуациям. Организаторов туристических походов просят ответственно подходить к планированию маршрутов, учитывать прогноз погоды.

Помимо этого, 10–12 июля по области ожидается высокая (V класса) и чрезвычайная (IV класса) пожароопасность лесов.