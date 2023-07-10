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НовостиОбщество10 июля 2023 15:55

Опубликованы архивы участников строительства Байкало-Амурской магистрали

Также приведены личные истории участников
Елена СИНИЦА
Опубликованы архивы участников строительства Байкало-Амурской магистрали

Опубликованы архивы участников строительства Байкало-Амурской магистрали

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уникальные данные и современные технологии: портал БАМ-50 опубликовал архив участников Великой стройки. Об этом сообщает пресс-служба портала.

-Архив включат анкеты, воспоминания, фото- и видеодокументы о работе и жизни строителей Байкальско-Амурской магистрали, - говорят в пресс-службе.

В частности, участники стройки и их родственники делились на сайте историями и фотографиями ушедшей эпохи. А команда историков и социологов проводила исследования и глубинные интервью с «бамовцами»,

Портал позволит глубже изучить историю стройки, а также узнать о ней необычные факты. Что касается личных историй, то они в формате дневниковых записей проиллюстрированы уникальными, ранее не публиковавшимися фотографиями из архивов.