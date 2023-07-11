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НовостиОбщество11 июля 2023 0:35

До +28 градусов прогреется воздух в Иркутске во вторник, 11 июля

До конца дня может пойти дождь
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
До +28 градусов прогреется воздух в Иркутске во вторник, 11 июля

До +28 градусов прогреется воздух в Иркутске во вторник, 11 июля

Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

В Иркутске сегодня солнечно! По прогнозам синоптиков, в этот вторник столбик термометра поднимется до отметки в +28 градусов. Ветер северо-западный усилится до 5-10 м/с. Также есть вероятность, что в течение дня пойдет дождь, но тот будет небольшим – успокаивают специалисты Иркутского УГМС.

- В целом по Приангарью 11 июля ожидаются переменная облачность, местами кратковременные дожди, - рассказывают метеорологи. - В Катангском, Киренском, Казачинско-Ленском, северо-восточных районах, в горах Восточного Саяна кратковременные, местами сильные дожди, в отдельных районах грозы, утром туман, ветер северо-западный, юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 12 м/с, в северных, Чунском районах 5-10 м/с, местами порывы 15-17 м/с.

При этом воздух в среднем прогреется до +23…+28 градусов, при облачной погоде может быть прохладнее +14…+19.