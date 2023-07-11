Авиарейсы из Иркутска перенаправлены в Улан-Удэ из-за тумана утром 11 июля. Фото: Дмитрий Гармаев

Аэропорт «Байкал» вновь выступил запасным аэродромом для Иркутского аэропорта. Дело в том, что из-за погодных условий утром 11 июля самолеты просто не смогли пойти на посадку в воздушной гавани Приангарья. Об этом в соцсетях рассказал директор аэропорта Бурятии Дмитрий Гармаев.

- Туман в Иркутске - почти норма во второй половине лета. В Улан-Удэ такое тоже случается, но реже. Пока прибыли два борта и опять в пик наших рейсов. Обслуживаем, - написал в сообщении Дмитрий Гармаев.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в этот вторник столбик термометра в Иркутске поднимется до отметки в +28 градусов. Ветер северо-западный усилится до 5-10 м/с. Также есть вероятность, что в течение дня пойдет дождь, но тот будет небольшим. В Катангском, Киренском, Казачинско-Ленском, северо-восточных районах, в горах Восточного Саяна кратковременные, местами сильные дожди. При этом воздух в среднем по региону прогреется до +23…+28 градусов