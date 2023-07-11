Ремонт дороги в Мельничную Падь Иркутского района завершат осенью 2023 года Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

5,2 километра дороги в Мельничную Падь закончат ремонтировать этой осенью, сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области. Участок расширили, увеличили радиусы поворотов, провели планировку откосов, укрепление кюветов, водоотвод и ливневую канализацию. Также специалисты установили 6 водопропускных труб из 7. Уложено 3,5 километра асфальта.

- Затем рабочие сделают пешеходную дорожку, тротуары, установят знаки, барьерное ограждение, нанесут разметку. Также обустроят съезды к домам, пешеходное ограждение, установят две автобусные остановки, - отмечают в минтрансе региона.

Напомним, грунтовую дорогу, идущую вдоль реки Снежной размыло в Слюдянском районе. Этот путь ведет к популярному месту отдыха под названием «Теплые озера». Спасатели убедительно просят отложить поездку в данное место, а также отказаться от выходов на туристические маршруты в связи с полноводностью рек, угрозой схода селей в горной местности.