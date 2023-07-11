Электронные сирены прозвучат в Иркутске утром 12 июля

Автоматизированную систему оповещения населения проверят в Иркутске 12 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Внимание, жители Иркутска! Утром 12 июля 2023 года в областном центре прозвучат сирены. Горожан просят сохранят спокойствие. Это запланированная проверка работы автоматизированной системы оповещения населения, сообщают в администрации.

- С 10:40 до 11:00 по местному времени предусмотрена передача сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем включения сетей электрических, электронных сирен и мощных акустических систем.

Напомним, 5,2 километра дороги в Мельничную Падь закончат ремонтировать этой осенью, сообщают в правительстве региона. Участок расширили, увеличили радиусы поворотов, провели планировку откосов, укрепление кюветов, водоотвод и ливневую канализацию.