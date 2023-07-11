Фестиваль колокольного звона пройдет в Иркутской области с 12 по 18 июля Фото: Иван МАКЕЕВ

В честь святителя Софрония Иркутского в Приангарье пройдет традиционный фестиваль колокольного звона. Шестой по счету «Байкальский благовест» состоится с 12 по 18 июля, в областном центре мероприятия запланированы на 13 и 14 июля. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- 13 июля в 8:30 в Богоявленском соборе начнется литургия. С 10:30 - фестивальный звон, - рассказывают о программе организаторы. - С 18:00 до 20:00 жители и гости города смогут посетить народный праздник на площади у памятника Александру III. Запланированы звонильная программа, выступление музыкальных, творческих коллективов и сольных исполнителей, мастер-классы, ярмарка ремесленных объединений.

Ознакомиться с информацией более подробно можно на официальном сайте.

Напомним, утром 12 июля 2023 года в областном центре прозвучат сирены. Горожан просят сохранят спокойствие. Это запланированная проверка работы автоматизированной системы оповещения населения.