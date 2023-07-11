В Иркутской области нарушенное ливнями транспортное сообщение восстановили за 2 дня Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Приангарье продолжается ликвидация последствия проливных дождей, которые стали причиной паводков в нескольких районах региона. Так, накануне, 10 июля, стало известно, что движение транспорта по размытым дорогам восстановлено. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области.

Также до конца дня власти пообещали завершить восстановление на трассах Гадалей - Здравоозерный - Уйгат в Тулунском районе, «Новосибирск- Иркутск» - Бельск - Поморцево в районе деревни Лохово Черемховского района, Сосновка - Белогорск в Усольском районе.

Напомним, грунтовую дорогу, идущую вдоль реки Снежной размыло в Слюдянском районе. Этот путь ведет к популярному месту отдыха под названием «Теплые озера». Спасатели убедительно просят отложить поездку в данное место, а также отказаться от выходов на туристические маршруты.