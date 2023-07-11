В Иркутске планируют обновить систему водоотведения по новой программе модернизации ЖКХ Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутске обновят систему водоотведения по новой программе модернизации ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Работы стартуют в этом году. Это позволит обеспечить более качественной коммунальной услугой 38,8 тысячи жителей города, - говорят в правительстве.

В частности, запланирована реконструкция напорного трубопровода от канализационной насосной станции №21 до Космического проезда

На программу модернизации в целом предусмотрено 2,8 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Приангарье продолжается ликвидация последствия проливных дождей, которые стали причиной паводков в нескольких районах региона. Стало известно, что 10 июля движение по размытым ранее дорогам восстановлено.