В Иркутске планируют обновить систему водоотведения по новой программе модернизации ЖКХ
Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
В Иркутске обновят систему водоотведения по новой программе модернизации ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
-Работы стартуют в этом году. Это позволит обеспечить более качественной коммунальной услугой 38,8 тысячи жителей города, - говорят в правительстве.
В частности, запланирована реконструкция напорного трубопровода от канализационной насосной станции №21 до Космического проезда
На программу модернизации в целом предусмотрено 2,8 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что в Приангарье продолжается ликвидация последствия проливных дождей, которые стали причиной паводков в нескольких районах региона. Стало известно, что 10 июля движение по размытым ранее дорогам восстановлено.