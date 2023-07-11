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НовостиОбщество11 июля 2023 6:41

В Иркутской области выбрали лучшего учителя родного языка и литературы

Победителем стала учитель бурятского языка
Елена СИНИЦА
В Иркутской области выбрали лучшего учителя родного языка и литературы

В Иркутской области выбрали лучшего учителя родного языка и литературы

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области завершился региональный этап Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и литературы». Победителем стала учитель бурятского языка и литературы из Бильчирской средней школы Осинского района Дарья Спасова. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-В школах региона в качестве родного изучают бурятский, тофаларский, эвенкийский и татарский языки. В частности, в регионе реализуют программы обучения детей дошкольного возраста, - говорят в правительстве.

В совокупности в конкурсе на региональном уровне приняли участие 10 учителей родного языка и пять педагогов дошкольного образования.