В Иркутской области выбрали лучшего учителя родного языка и литературы Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области завершился региональный этап Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и литературы». Победителем стала учитель бурятского языка и литературы из Бильчирской средней школы Осинского района Дарья Спасова. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-В школах региона в качестве родного изучают бурятский, тофаларский, эвенкийский и татарский языки. В частности, в регионе реализуют программы обучения детей дошкольного возраста, - говорят в правительстве.

В совокупности в конкурсе на региональном уровне приняли участие 10 учителей родного языка и пять педагогов дошкольного образования.