Мужчина пытался незаконно вывезти годовалую дочь из Иркутска за границу Фото: Иван ВИСЛОВ

В апреле текущего года в аэропорту Иркутска остановили мужчину, который пытался незаконно вывезти годовалую дочь за границу. Как установили правоохранители, он оформил на ребенка поддельное свидетельство на возращение в свою страну, так как девочка имеет гражданство другого государства. При этом сам нарушитель является гражданином России. Фальшивый документ он передал жене, которая ни о чем не подозревала, после чего обман вскрылся в воздушной гавани. Против мужчины завели уголовное дело.

- Октябрьский районный суд Иркутска признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 327, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 УК РФ и назначил наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей с ограничением свободы сроком на 4 месяца, - сообщают в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Бурятия.

Приговор вступил в законную силу.