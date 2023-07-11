В Свирске отключили горячую воду из-за отсутствия древесного топлива на котельной. Фото: прокуратура Иркутской области

Прокуратура проверяет исполнение законов при обеспечении горячего водоснабжения в г. Свирске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своих социальных сетях.

-Известно, что ресурсоснабжающая организация из-за отсутствия древесного топлива перестала подавать горячую воду. При этом не предпринято своевременных мер для исправления ситуации, - говорят в прокуратуре.

В связи с этим прокурором мэру Свирска и директору ресурсоснабжающей организации внесены представления об устранении нарушений закона. Прокуратура держит ситуацию на контроле.