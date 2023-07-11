В СНТ Ясная поляна Ангарского городского округа паводками смыло пять домов Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Ангарском городском округе из-за паводков серьезно пострадало садоводство СНТ Ясная поляна. Там пять домов смыло водой, из них три были жилые. Об этом сообщает губернатор региона Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.

- Порядка 100 семей лишились урожая, - написал Кобзев.

Сейчас в числе первоочередных задач расчистить завалы, оставшиеся после паводка, восстановить дороги внутри садоводства.

Кроме этого, должны провести расчистку русла реки.

Ранее сообщалось, что прокуратура проверяет исполнение законов при обеспечении горячего водоснабжения в г. Свирске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своих социальных сетях.