Власти рассмотрят формы поддержки для попавших в эпицентр паводка в Ангарском округе Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Ангарском городском округе сильнее всего из-за паводков пострадало СНТ Ясная поляна. Об этом сообщает глава региона Иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.

-Поручил местным властям тщательно отработать с людьми и найти компромиссные решения. Возможный вариант - предоставление земельных участков в других садоводствах. Люди сами должны выбрать то, что их устроит, и где им будет удобно, - прокомментировал Кобзев.

Кроме этого, он добавил, что нужно определиться с развитием этого СНТ. Надо учитывать, что это не первый паводок, который затронул это садоводство. Поскольку в зоне затопления, нужно искать управленческое решение, отметил Кобзев.

Ранее сообщалось, что в Ангарском городском округе из-за паводков серьезно пострадало садоводство СНТ Ясная поляна. Там пять домов смыло водой, из них три были жилые.