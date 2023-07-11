VI фестиваль колокольного звона «Байкальский благовест» пройдет в Иркутске 13,14 июля Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске 13 и 14 июля пройдет VI фестиваль колокольного звона «Байкальский благовест». В целом по региону мероприятия состоятся с 12 по 18 число. Об этом сообщают в администрации города.

- Организатором выступает комиссия по культуре Иркутской епархии и Школа церковных звонарей «Благовестник» при Спасском храме при поддержке областного правительства и мэрии города, - отмечают в мэрии.

Программа стартует с литургии в Богоявленском соборе, которая запланирована на 8:30 13 июля. С 10:30 начнется фестивальный звон. Ознакомиться с афишей фестиваля можно по ССЫЛКЕ.