Порядка 100 семей лишились урожая из-за паводков в Ангарском городском округе Фото: Виталий ТИМКИВ

В СНТ Ясная поляна из-за паводков смыло потоком воды пять домов. В их числе три жилых здания. Об этом сообщает губернатор региона Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.

-Около 100 семей лишились урожая из-за паводков, - добавил Кобзев.

С его слов, первой задачей для властей сейчас является расчистить те завалы, что остались после паводка. Водой нанесло мусор, обломки деревьев, ил, пояснил он.

Кроме этого, продолжается восстановление дорог внутри садоводства, подъезд к самому СНТ уже восстановлен.

Ранее сообщалось, что власти рассматривают формы поддержки для жителей, попавших в эпицентр паводков. Возможный вариант - предоставление земельных участков в других садоводствах.