Проверка системы оповещения населения пройдет в Иркутске утром 12 июля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске 12 июля проверят автоматизированную систему оповещения. Жителей города просят соблюдать спокойствие, говорится в сообщении на официальном сайте мэрии.

- Предусмотрена передача сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем включения сетей электрических, электронных сирен и мощных акустических систем с 10.40 до 11.00 по местному времени, - отмечают в администрации Иркутска.

Напомним, «Комсомольская правда» в Иркутске объявляет конкурс детских рисунков на тему «Двор моей мечты – 2023», где главный приз - умная колонка со встроенным голосовым помощником «Маруся».