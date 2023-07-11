16 000 родителей Иркутской области получают детские пособия на номинальные счета Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Больше 16 000 родителей в Приангарье получают алименты, пособия, пенсии, а также другие выплаты на содержание детей на номинальные счета. Они полностью защищены от списания долгов. Об этом сообщают в пресс-службе Отделения СФР по Иркутской области. При этом сибиряков просят оповещать региональный Соцфонд об открытии такого счета.

- Сделать это можно дистанционно – через личный кабинет на сайте СФР или портал Госуслуг, а также лично — в любой клиентской службе СФР либо МФЦ, - отмечают специалисты.

Напомним, с 1 января 2023 года в Приангарье родители имеют право на получение ежемесячных выплат на детей до 3-х лет за счет средств материнского капитала. Однако оформить их могут только те, кто еще не воспользовался указанной мерой поддержки.