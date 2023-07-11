Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 июля 2023 8:27

16 000 родителей Иркутской области получают детские пособия на номинальные счета

Они полностью защищены от списания долгов
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
16 000 родителей Иркутской области получают детские пособия на номинальные счета

16 000 родителей Иркутской области получают детские пособия на номинальные счета

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Больше 16 000 родителей в Приангарье получают алименты, пособия, пенсии, а также другие выплаты на содержание детей на номинальные счета. Они полностью защищены от списания долгов. Об этом сообщают в пресс-службе Отделения СФР по Иркутской области. При этом сибиряков просят оповещать региональный Соцфонд об открытии такого счета.

- Сделать это можно дистанционно – через личный кабинет на сайте СФР или портал Госуслуг, а также лично — в любой клиентской службе СФР либо МФЦ, - отмечают специалисты.

Напомним, с 1 января 2023 года в Приангарье родители имеют право на получение ежемесячных выплат на детей до 3-х лет за счет средств материнского капитала. Однако оформить их могут только те, кто еще не воспользовался указанной мерой поддержки.