Под Ангарском в СНТ Ясная поляна" начали разбирать завалы после паводков. Фото: телеграм-канал Сергея Петрова

В СНТ «Ясная поляна» под Ангарском начали работать специалисты, которые разбирают завалы. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр Ангарска Сергей Петров.

- Один из местных жителей рассказал, что приобрел здесь участок 14 лет назад, вложив много сил в его обустройство. За несколько часов паводком значительно повреждены постройки - забор, теплица, новая баня, дом. Стихия сносила все, что с таким трудом долгие годы создавали всей семьей, - пишет Петров.

С его слов, этого можно было бы избежать, если бы вовремя было сделано берегоукрепление. Эти работы должно было выполнить Енисейское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов. Местные власти обращались в суд, который позднее постановил выполнить работы в течение года, начиная от июня 2022-го.

Однако работы так и не были выполнены, судебное разбирательство продолжается.