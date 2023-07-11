Иркутская область получит свыше 121 млн рублей на берегоукрепление в Байкальске Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Из резервного фонда правительства РФ в Иркутскую область будет направлено 121 млн 360 тысяч рублей на проведение мероприятий по берегоукреплению озера Байкал в Байкальске. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-В том числе эти деньги пойдут на разработку проектно-сметной документации по строительству гидротехнических сооружений на озере Байкал, - говорят в правительстве.

Берегоукрепление будет проводиться в два этапа: от устья реки Солзан до устья реки Харлахта и от устья реки Харлахта до устья ручья Красный. Работы запланированы на 2025-2026 годы.