«Ростелеком» в Иркутской области обеспечит связью еще пять сел Качугского района

«Ростелеком» в Иркутской области в рамках второго этапа программы по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0) завершает строительные работы в населенных пунктах Качугского района: Большая Тарель, Литвинова, Шейна, Аргун и Залог. После ввода в эксплуатацию линий и сооружений связи 900 местных жителей получат качественный сотовый сигнал и интернет.

Подключение к услугам оператора будет происходить с помощью сим-карт, которые провайдер доставит самостоятельно, избавив сельчан от необходимости ехать за ними в город. Специалисты «Ростелекома» расскажут жителям сел о действующих тарифных планах, а с желающими заключат договоры на оказание услуг. Кроме того, абонентов ознакомят с возможностями личного кабинета и объяснят, как безопасно и быстро вносить онлайн-платежи.

- В Большой Тареле мы уже установили антенно-мачтовое сооружение с комплексами радиопередающей аппаратуры на высоте 20 метров и сейчас настраиваем оборудование базовой станции. Здесь площадь приема мобильного сигнала составит пять километров, а скорость передачи данных - до 10 Мбит/сек. По такой же технологии будут подключены и другие поселения Качугского муниципального образования, - сообщил технический директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Артем Глазунов.

Всего в текущем году в проект УЦН 2.0 по итогам голосования на портале «Госуслуги», организованного Министерством цифрового развития и связи Иркутской области, вошли десять деревень Приангарья.

- Благодаря активности селян, а также слаженной работе администрации района и «Ростелекома» сначала отличной сотовой связью 4G (LTE) были обеспечены жители Карлука и Корсукова. Уровень сигнала в разных точках поселений одинаково высокий, скорость передачи данных хорошая, нареканий у пользователей нет. Сейчас идут работы в следующих пяти селах. А в третьем и четвертом кварталах этого года стартует очередное голосование за подключение в 2024 году других небольших деревень к мобильному интернету, - отметил заместитель мэра Качугского района Вячеслав Семенов.

В рамках программы УЦН 2.0 сотовая связь и высокоскоростной интернет появляются в малых поселениях, где проживает от 100 до 500 человек. Как правило, базовые станции подключены по оптоволокну, что обеспечивает передачу данных на скорости до 100 Мб/сек.

- Реализация федеральных проектов по устранению цифрового неравенства позволяет провести интернет в такие населенные пункты, куда со стройкой не идут другие операторы из-за больших неокупаемых вложений. Наша компания в партнерстве с государством проводит работу, благодаря которой значительно увеличивается охват малых поселений Приангарья цифровой инфраструктурой, - подчеркнул директор Иркутского филиала «Ростелекома» Юрий Тиман.