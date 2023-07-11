В Иркутской области нашли похитителей крышек канализационных люков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области участковый по горячим следам нашел похитителей крышек канализационных люков, расположенных рядом с социальными объектами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. -В отделение полиции обратился фельдшер села Заречное. Он заявил, что вблизи школы, детского сада и акушерского пункта в Тайшетском районе пропали восемь крышек канализационных люков, - говорят в полиции.

Как выяснилось, к этому причастны 15-летние подростки. Молодые люди пояснили, что не хотели похищать люки, а решили «разыграть» местных жителей.

Теперь родителей подростков могут привлечь к административной ответственности.