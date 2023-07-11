В Чите спасли кошку, которая залезла на опору ЛЭП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Читаэнерго спасли кошку, которая забралась на опору ЛЭП в посёлке Первомайский Шилкинского района Забайкалья. Она просидела на столбе несколько дней. Об этом сообщает ИА ChitaMedia.

-Не могли не отреагировать на эту, утром отключили на время линию и сняли кошку Лолу и передали хозяину, - передает издание со ссылкой на мастера Первомайского участка Холбонского РЭС "Читаэнерго".

Как выяснилось, это уже не первый случай, когда перепуганных кошек приходится снимать с опор линии электропередач. В состоянии адреналина кошки залазят на столбы, а вот слезть обратно уже не могут, поэтому и сидят там целыми днями. На помощь им приходят энергетики.

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