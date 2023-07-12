Сбежавшего из мирового суда серийного вора задержали в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

11 июля из здания мирового суда на улице Чайковского в Иркутске сбежал подозреваемый в воровстве. Мужчине избирали меру пресечения, когда тот выпрыгнул из окна и скрылся. Сотрудники полиции распространили ориентировку с приметами мужчины в СМИ с просьбой помочь в розыске беглеца.

Утром 12 июля в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области корреспонденту КП-Иркутск сообщили, что подозреваемый ночью был задержан. Все это время он скрывался в квартире знакомых.

Напомним, ко своим 24-м года иркутянин был судим 10 раз. Все приговоры выносились за имущественные преступления.