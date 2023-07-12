Пять новых отделений диализа откроют в Иркутской области в 2023 году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пять новых отделений диализа откроют в Иркутской области в 2023 году. Планами поделились в правительстве региона. На эти цели из бюджета Приангарья уже направлено 36,8 млн рублей. Средства пойдут на капитальные ремонты помещений, еще 122,8 млн рублей - на приобретение оборудования.

- Отделения появятся в Усть-Илимской и Братской районных больницах, Братской городской больнице № 5, Черемховской городской больнице. В Медсанчасти ИАПО добавят новые диализные места к уже существующим, - отмечают власти региона.

На сегодняшний день в диализной терапии нуждаются 967 жителей Иркутской области, ежегодно появляются новые пациенты.

Напомним, ранее КП-Иркутска рассказывала о случае на железнодорожном вокзале в городе Черемхово, который попал на видео и вызвал бурную реакцию в сети. На кадрах видно, как мужчина остановился у стены и ничком упал под ноги проходящей мимо женщине. Не ожидая этого, прохожая переступает через незнакомца, оглядывается и…идет дальше.