Подрядчика обвиняют в мошенничестве при строительстве Восточно-Сибирской дороги в Братске Фото: Анастасия Осипова

В Иркутской области заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Сотрудники Братской транспортной прокуратуры совместно с сотрудниками отдела Управления ФСБ по Иркутской области провели проверку и установили, что подрядчик, обязавшийся выполнить строительно-монтажные работы на Восточно-Сибирской дороге, так и не сдал объект. При этом аванс в размере 92 миллионов рублей заказчику компания не вернула. Деньги были выделены в рамках инвестиционного проекта «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей».

- Транспортная прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения следователем Братского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), - рассказали в ведомстве.

Ход расследование на контроль поставила Восточно-Сибирская транспортная прокурора.

Напомним, частная установка по переработке нефтепродуктов загорелась утром 12 июля в Ангарске. Сообщение о случившемся поступило в экстренные службы в 07:22. Очевидцы рассказали, что пламя распространяется в промзоне, на автодороге 15А. Как оказалось, огонь охватил установку для отделения легких фракций бензина из нефтепродукта на площади 240 квадратных метров. На месте работали девять пожарных расчетов. Пожар ликвидировали спустя час. Пострадавших нет.