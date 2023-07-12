Незаконно построенный многоквартирный дом сносят на улице Красноярской в Иркутске Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Признанный судом незаконной постройкой многоквартирный дом сносят на улице Красноярской, 1 в Иркутске. Разрешений на его возведение и ввод в эксплуатацию никогда не выдавалось. Здесь нарушены не только строительные. но и пожарные и санитарные нормы. Находится в нем просто опасно. Работы по сносу проходят по муниципальному контракту, однако в последующем расходы будут взысканы с застройщиков. Об этом сообщают в комитете по управлению муниципальным имуществом администрации города.

- Данный объект был возведен в 2013 году на земельном участке, предназначенном для строительства индивидуального жилого дома. По данным Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), здание находится в общедолевой собственности двух граждан. Один из них имеет судимость по статье «Мошенничество». Они реализовали 18 жилых помещений по договорам купли-продажи. У покупателей есть расписки о передаче денежных средств, - рассказали в пресс-службе администрации Иркутска.

Напомним, зимой текущего года суд повторно обязал жителей 11-этажки на Пискунова, 40 в Иркутске снести здание за свой счет. История с проблемной высоткой началась в 2008 году. Компания начала строить дом посреди частного сектора. После того, как здание возвели, а покупатели вовсю готовились к новоселью, выяснилось, что у застройщика не было разрешения на строительство. Это означало, что в эксплуатацию дом ввести невозможно.