Проверку автоматических систем оповещения населения отменили в Иркутске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Внимание, жители Иркутска! На утро 12 июля в областном центре была запланирована проверка работы автоматизированной системы оповещения населения. С 10:40 до 11:00 по местному времени была предусмотрена передача сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем включения сетей электрических, электронных сирен и мощных акустических систем.

Однако, стало известно, что проверку отменили. Информацию подтверждают в администрации города.

Напомним, сбежавшего из мирового суда серийного вора задержали в Иркутске. Ранее судимый 10 раз мужчина скрывался в квартире знакомых.