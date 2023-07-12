Проверку автоматических систем оповещения населения отменили в Иркутске
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Внимание, жители Иркутска! На утро 12 июля в областном центре была запланирована проверка работы автоматизированной системы оповещения населения. С 10:40 до 11:00 по местному времени была предусмотрена передача сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем включения сетей электрических, электронных сирен и мощных акустических систем.
Однако, стало известно, что проверку отменили. Информацию подтверждают в администрации города.
Напомним, сбежавшего из мирового суда серийного вора задержали в Иркутске. Ранее судимый 10 раз мужчина скрывался в квартире знакомых.