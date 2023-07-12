Более 121 млн рублей получит Иркутская область на берегоукрепление Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Из резервного фонда Правительства России получит более 121 миллиона рублей. Премьер-министр страны Михаил Мишустин уже подписал соответствующее распоряжение, сообщил в соцсетях губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Средства пойдут на берегоукрепление и строительство гидротехнических сооружений на Байкале. Работы пройдут в 2 этапа. Первый – от устья реки Солзан до устья Харлахты. Второй – от устья Харлахты до устья ручья Красный. В итоге общая протяженность берегоукрепления составит 2,8 километра.

Также работы запланированы в Байкальске. Разработку проектно-сметной документации планируют закончить в следующем году.

Напомним, размытую грунтовую дорогу к Теплым озерам ремонтируют с помощью тяжелой инженерной техники. При этом идет обустройство временного объездного пути. После продолжительных и обильных дождей подъем уровня реки Снежная привел к повреждениям дорожного полотна. 11 июля был введен режим ЧС.