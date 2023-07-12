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НовостиОбщество12 июля 2023 4:29

Более 121 млн рублей получит Иркутская область на берегоукрепление

Также средства пойдут на строительство гидротехнических сооружений на Байкале
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Более 121 млн рублей получит Иркутская область на берегоукрепление

Более 121 млн рублей получит Иркутская область на берегоукрепление

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Из резервного фонда Правительства России получит более 121 миллиона рублей. Премьер-министр страны Михаил Мишустин уже подписал соответствующее распоряжение, сообщил в соцсетях губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Средства пойдут на берегоукрепление и строительство гидротехнических сооружений на Байкале. Работы пройдут в 2 этапа. Первый – от устья реки Солзан до устья Харлахты. Второй – от устья Харлахты до устья ручья Красный. В итоге общая протяженность берегоукрепления составит 2,8 километра.

Также работы запланированы в Байкальске. Разработку проектно-сметной документации планируют закончить в следующем году.

Напомним, размытую грунтовую дорогу к Теплым озерам ремонтируют с помощью тяжелой инженерной техники. При этом идет обустройство временного объездного пути. После продолжительных и обильных дождей подъем уровня реки Снежная привел к повреждениям дорожного полотна. 11 июля был введен режим ЧС.